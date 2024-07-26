Бойцы Вооружённых сил Украины расстреляли мирных жителей, сообщает РИА НовостиКак рассказал агентству беженец из Нью-Йорка в Донецкой народной республике Юрий Мухин, погибшие возвращались из данного населённого пункта домой.
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