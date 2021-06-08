Жиру в 5 голах от рекорда Анри за сборную Франции. Он догнал Зидана по числу проведенных матчей

Форвард сборной Франции Оливье Жиру отметился дублем в товарищеском матче с «Болгарией» (3:0). Для французского нападающего эти голы стали 45-м и 46-м соответственно в составе национальной команды.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии