Чемпион ОИ Кожевников назвал проблемой перекрестный плей-офф в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" заявил, что дебютный в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) розыгрыш перекрестного плей-офф Кубок Гагарина будет проблемой для команд.