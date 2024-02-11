Чемпион ОИ Кожевников назвал проблемой перекрестный плей-офф в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" заявил, что дебютный в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) розыгрыш перекрестного плей-офф Кубок Гагарина будет проблемой для команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии