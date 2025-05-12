Президент Абхазии Бадра Гунба высказался о независимости республики и атаках украинских БПЛА по РФ

Президент Абхазии Бадра Гунба высказался о независимости республики и атаках украинских БПЛА по РФПрезидент Абхазии Бадра Гунба в беседе с РИА Новости подчеркнул, что страна остаётся независимым государством и ни о каком возвращении в состав Грузии речи быть не может.