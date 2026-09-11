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Учёные впервые получили биоэтанол из молочной сыворотки в Великобритании

Учёные впервые получили биоэтанол из молочной сыворотки в Великобритании

Биотехнологическая компания Take Root Bio совместно с Университетом Хериот-Уатт успешно превратила солёную молочную сыворотку — один из наиболее сложных отходов сыроделия — в биоэтанол.

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