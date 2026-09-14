Певица Рита Дакота воссоединилась с матерью в Молдове. Исполнительница отметила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прилетела в Кишинев, чтобы выступить на фестивале и увидеться с близкими.
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Хто все эти люди и на кой ифа о них!? Кому интересно про докоту и мать её поднимите руки!