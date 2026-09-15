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Названа доля россиян, терпимо относящихся к «серой» зарплате

Почти половина россиян (46%) проявляют терпимое отношение к «серой» зарплате — выплатам в конверте. Такие данные содержатся в опросе, проведённом Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого представлены на Lenta.

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