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RT Russia

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Путин попросил россиян прийти на выборы

Путин попросил россиян прийти на выборы

Президент России Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы. «Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», — сказал он в ходе обращения к гражданам в преддверии выборов.

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