Уважаемые Друзья! Позвольте мне, вынести на Ваш суд некоторые афоризмы о естестве Разумного Образа Жизни, дарованные мне по жизни очевидно моим Небесным Учителем! Человечество в житейских ситуациях Советы и Предупреждения Обществу: - "Самый страшный враг любого Государства — Управленец, проявляющий равнодушие и бездушие к своему Народу — Созидателю на всех уровнях его социального жизнеобеспечения и это взрывоопасно для самого сообщества!"; - "Равнодушие - это ржавчина социума и самое страшное оружие против его же!"; - "Враг любого Государства - равнодушие и бездушие людей его населяющих!"; - "Страшный грех человека заключается в равнодушии к своему образу жизни в среде его обитания и это есть самоубийство!"; - "Проявление равнодушия к неразумным поступкам рядом идущих людей - есть со учредительство в уничтожении Человечества и окружающего Мироустройства"; - "Время - бесценная валюта данная нам Богом, научитесь тратить ее разумно"; - "Лень - прародительница невежества, а невежество прародительница всей греховной жизни человека"; - "Общество, в котором народ Созидатель и Творец всех ценностей - заслужил нищенский образ жизни, а воровской клан чиновников живет в почете и процветании - будущего не имеет"; - "Творящий ПРОСТРАНСТВО "Разумного Образа Жизни" - есть проводник Божественной воли"! ПАМЯТКИ О СЕМЬЕ: - "Женщина, это жемчужина в короне Божественного плана Земной обители"; -"Мужчина, это оправа жемчужины женского здравия - духовного и телесного"; -"Дети - духовный венец родителей"! О ЗДРАВИИ: - "Хорошее здоровье - есть результат постоянной и терпеливой работы над собой, а стать больным это так просто - возьми в спутники жизни свою лень"; - "Какое это счастье быть здоровым.