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Американские телеканалы взбунтовались против Трампа, объявив бойкот его выступлениям

Американские телеканалы взбунтовались против Трампа, объявив бойкот его выступлениям

Ряд крупнейших телеканалов США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – заявили, что приостанавливают освещение мероприятий с участием президента Дональда Трампа.

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