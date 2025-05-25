Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Силами ПВО Минобороны России 20 БПЛА были сбиты над Тульской областью

Их ликвидировали с 22:00 мск субботы до 08:00 воскресенья, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В своём Telegram-канале он отметил, что в Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений и хозпростройки.

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