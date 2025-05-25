Силами ПВО Минобороны России 20 БПЛА были сбиты над Тульской областью

Их ликвидировали с 22:00 мск субботы до 08:00 воскресенья, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В своём Telegram-канале он отметил, что в Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений и хозпростройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии