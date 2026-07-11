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Как выбрать машину: вопросы, на которые нужно ответить перед покупкой

Как выбрать машину: вопросы, на которые нужно ответить перед покупкой

Покупка машины — это не только выбор между марками, цветом кузова и мощностью двигателя. Главная ошибка многих водителей заключается в том, что они выбирают машину под свои желания, а не под реальные условия эксплуатации.

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