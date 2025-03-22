По субботам порой накатывает какая-то звериная усталость, будто кто-то выключает внутри какой-то неведомый тумблер — и все, ты лишь оболочка.
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По субботам порой накатывает какая-то звериная усталость, будто кто-то выключает внутри какой-то неведомый тумблер — и все, ты лишь оболочка.