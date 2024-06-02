Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пришло время открыть "Олимпийские игры" по стрельбе изделиями, сами не можем так друзьям хуситам, Киму и т.д. их передать с нашими наемниками из Вагнера и специалистами, все таки тоннель под Ла-Манш роскошь, да и в Европе много лишних хабов, предприятий ВПК и т.д., а зачем им инфраструктуру сохранять, газонефтехранилища роскошь для Европы, в каменный век их надо отправить, а за одно пришло время и перекрыть все поставки энергоносителей им.... Братья по оружию в Азии, Ближнем Востоке и т.д. с удовольствием выполнят всю грязную работу...