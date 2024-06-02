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Военные новости ★ спецоперация

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Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и

Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и Курской областях России Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и Курской областях РоссииПариж выдал Киеву разрешение на применение крылатых ракет французского производства SCALP-EG по военным целям на территории приграничных российских регионов.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пришло время открыть &quot;Олимпийские игры&quot; по стрельбе изделиями, сами не можем так друзьям хуситам, Киму и т.д. их передать с нашими наемниками из Вагнера и специалистами, все таки  тоннель под Ла-Манш роскошь, да и в Европе много лишних хабов, предприятий ВПК и т.д., а зачем им инфраструктуру сохранять, газонефтехранилища роскошь для Европы, в каменный век их надо отправить, а за одно пришло время и перекрыть все поставки энергоносителей им.... Братья по оружию в Азии, Ближнем Востоке и т.д. с удовольствием выполнят всю грязную работу...
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