Алайба рассказал о возможностях либерализованной торговли с ЕС

Министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба приветствует голосование Европейского парламента по вопросу продления мер либерализации торговли между Молдовой и ЕС, подчеркнув, что это решение представляет собой большую возможность для предпринимателей и производителей страны.
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