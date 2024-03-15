Алайба рассказал о возможностях либерализованной торговли с ЕС

Министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба приветствует голосование Европейского парламента по вопросу продления мер либерализации торговли между Молдовой и ЕС, подчеркнув, что это решение представляет собой большую возможность для предпринимателей и производителей страны.