👶 С начала этого года в Крыму родилось 420 детей Из них 221 мальчик и 199 девочек, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Республики Крым.
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👶 С начала этого года в Крыму родилось 420 детей Из них 221 мальчик и 199 девочек, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Республики Крым.