Детям мигрантов, которые избивали школьников, смягчили меру пресечения

Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения в отношении несовершеннолетних иностранцев по факту избиения школьников в ТЦ «Авиапарк» и химкинской школе с последующей публикацией видеоматериалов .
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