Эмир Кустурица: ««Олимпийских игр через 20 лет уже не будет»»

Прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица, презентовавший в Петербурге свою книгу, поделился с нашим изданием мнением о происходящих в мире событиях - Эмир, ваша книга «Мятежный ангел» (18+) отображает трагические аспекты, связанные с Югославией.
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