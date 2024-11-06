Эмир Кустурица: ««Олимпийских игр через 20 лет уже не будет»»

Прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица, презентовавший в Петербурге свою книгу, поделился с нашим изданием мнением о происходящих в мире событиях - Эмир, ваша книга «Мятежный ангел» (18+) отображает трагические аспекты, связанные с Югославией.