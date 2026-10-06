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Царьград

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Житель Кубани получил 2,5 года колонии за кражу 364 тыс. рублей

Житель Кубани получил 2,5 года колонии за кражу 364 тыс. рублей

В Отрадненском районе 27-летний местный житель, находясь в гостях у знакомой, похитил из её сумки 70 тыс.

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