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Шольц стремительно теряет шансы – в победу его партии на выборах 23 февраля верят лишь 8 % немцев

Шольц стремительно теряет шансы – в победу его партии на выборах 23 февраля верят лишь 8 % немцев

Действующий канцлер ФРГ и глава правительства распавшейся минувшей осенью коалиции «Светофор» Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей: только 8% немцев верят в победу его партии СДПГ на выборах, сообщает немецкий таблоид Bild.

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