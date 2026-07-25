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Царьград

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Авиакомпания "ЮВТ аэро" запустила рейсы Оренбург-Алматы 25 июля

Авиакомпания "ЮВТ аэро" запустила рейсы Оренбург-Алматы 25 июля

Авиакомпания "ЮВТ аэро" 25 июля начала прямые рейсы Оренбург-Алматы. Полеты будут выполняться по субботам и воскресеньям на самолётах CRJ-200.

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