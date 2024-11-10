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Царьград

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Собянин: Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Раменском городском округ

Собянин: Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Раменском городском округ

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили сразу два дрона, летевшие на Москву. Беспилотники ликвидированы в Раменском городском округе.

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