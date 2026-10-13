Театр абсурда
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Театр абсурда

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Водитель междугороднего рейса «выпнул» с места школьницу с билетом и заставил её ехать в автобусе сидя на ступеньках

Водитель междугороднего рейса «выпнул» с места школьницу с билетом и заставил её ехать в автобусе сидя на ступеньках

Юргазета В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг поездки 15-летней школьницы, которая возвращалась из Нальчика, где гостила у бабушки и дедушки.

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