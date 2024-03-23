В России сообщили об усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что российские спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
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