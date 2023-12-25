Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Президентские выборы в России уже "сфальсифицированные". Так решили на Западе

Президентские выборы в России уже "сфальсифицированные". Так решили на Западе

В то время как наша страна готовится к президентским выборам, на Западе за нас все уже решили. Выборы в России "плохие", "нерукопожатные", "сфальсифицированные".

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Комментарии
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Strannik Mr
В общем, одни отбросы мля...!
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7 час.
Виктор Луговой
Как выразилась после бокала шампустики одна наша старинная подруга в прошлое воскресенье (17 числа), западная демократия - это блестящая цветастая гирлянда на старой засохшей ёлке. По-моему, свежо.
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2 час.
Юрий Кувалдин
Да нет никакой демократии! Есть только дерьмократия.
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20 мин.

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