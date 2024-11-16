Американские сенаторы от Демократической партии, которые призвали расследовать контакты Илона Маска с Россией, пусть лучше займутся расследованием убийства Джона Кеннеди и коррупции Джо Байдена и его семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии