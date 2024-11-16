Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова призвала сенаторов-демократов расследовать коррупцию Байдена

Захарова призвала сенаторов-демократов расследовать коррупцию Байдена

Американские сенаторы от Демократической партии, которые призвали расследовать контакты Илона Маска с Россией, пусть лучше займутся расследованием убийства Джона Кеннеди и коррупции Джо Байдена и его семьи.

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