Ереван отозвал свою подпись под декларацией СЕ, одобряющей «арест» Путина..

Регина Толстоброва Ну хоть тут -то армения поступила мудро.

W Walery С трудом верится... Армяне народ малонадежный и продажный... Они сжигали российские Флаги с приходом к власти Пашиняна. Армяне свои Точки-У отправили (скорее всего продали) в хохландию...