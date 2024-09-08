Армения отозвала свою подпись под декларацией Совета Европы (СЕ), которая одобряет ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» российского президента Владимира Путина.
Ереван отозвал свою подпись под декларацией СЕ, одобряющей «арест» Путина..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Ну хоть тут -то армения поступила мудро.
Ответить
14 час.
W
Walery
С трудом верится... Армяне народ малонадежный и продажный... Они сжигали российские Флаги с приходом к власти Пашиняна. Армяне свои Точки-У отправили (скорее всего продали) в хохландию...
Ответить
10 час.
николай николай
Очко жим , жим . всё равно депортировать армян из России пусть разбираются у себя
Ответить
5 час.
Свежие комментарии