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ПЕРЕБЕЖЧИК И ДОЧЬ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ: РОССИЯ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТОВ. "ОПЕРАЦИЯ ИРИС" ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

ПЕРЕБЕЖЧИК И ДОЧЬ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ: РОССИЯ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТОВ. "ОПЕРАЦИЯ ИРИС" ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Новая попытка установить, где именно находятся Сергей и Юлия Скрипали, оказалась безрезультатной. На запросы России по поводу "отравленных" Лондон отвечал отписками.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Ну может для начала,просто ракету на островную базу,чтобы памперсы все одели.
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16 час.
Gennady Sokolovsky
Никто, никогда и НИКАКИХ ответов не получит.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Две. Для начала.
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2 час.

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