Маринованная сельдь в томатно-овощном соусе — отличная альтернатива привычной соленой рыбе. За счет предварительного маринования в свежем лимонном соке филе становится особенно нежным, обжаренные овощи со специями и томатным соусом придают блюду сочность, приятную сладость и легкую кислинку.