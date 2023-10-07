Зона для активного времяпрепровождения в Севастополе необходима, но проект оказался не тот

На заседании архитектурно-художественного совета под председательством губернатора Михаила Развожаева был рассмотрен проект капитального ремонта сквера Лазарева на пересечении улиц Якутская и Лазаревская в Нахимовском районе.
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