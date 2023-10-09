Нет, Google не вернётся к выпуску смартфонов а-ля Nexus. Компания не собирается выпускать действительно дешёвый смартфон

Компания Google не планирует выпускать новый недорогой смартфон Pixel в ближайшее время. Вице-президент Google Mobile Business Нанда Рамачандран (Nanda Ramachandran) рассказал в интервью, что в настоящее время планов по выпуску недорогого Pixel нет.
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