Российские дилеры ожидают сокращения рынка на 8—10 процентов

После вступления в силу решения ЦБ по ограничению автокредитования и повышения надбавок к коэффициентам риска, продажи иномарок с пробегом и новых китайских автомобилей могут заметно снизиться уже в третьем квартале этого года.
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