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В Иркутской области в мальчика ударила молния

В момент происшествия школьник находился со своим старшим братом. Родственник услышал громкий хлопок и подбежал к мальчику.

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