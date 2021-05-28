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Подмосковные полицейские в Мытищах задержали подозреваемого в незаконном хранении 250 свертков с наркотиками

Подмосковные полицейские в Мытищах задержали подозреваемого в незаконном хранении 250 свертков с наркотиками

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками и сотрудниками ДПС из МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-розыскных мероприятий на Олимпийском проспекте был остановлен автомобиль иностранного производства, в котором находился ранее неоднократно судимый 33-летний пассажир, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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