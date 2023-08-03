American Thinker, США: Конфликта на Украине хотели все – кроме Путина

США, Англия, НАТО агрессивные, злые пособники войны, но в тоже время трусливые, лживые, и недалёкие политики, играют своими народами, их жизнями и интересами, поистине сатанинские нелюди !!!

Vladimir Zharkov

Для буржуинов у власти нет лучшей "погоды" для обогащения, чем война и неопределённость! Все ведущие состояния США оформились в периоды неопределённости и войн!