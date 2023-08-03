После унизительного поражения в Афганистане НАТО понадобилась еще одна война, чтобы как-то оправдать свое существование, пишет AT.
American Thinker, США: Конфликта на Украине хотели все – кроме Путина
Комментарии
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Александр Салтановский
Kent Ramsay "США сегодня — главный адепт мирового зла." Трудно, что либо возразить!
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2 час.
Нина Бакалина
США, Англия, НАТО агрессивные, злые пособники войны, но в тоже время трусливые, лживые, и недалёкие политики, играют своими народами, их жизнями и интересами, поистине сатанинские нелюди !!!
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2 час.
Vladimir Zharkov
Для буржуинов у власти нет лучшей "погоды" для обогащения, чем война и неопределённость! Все ведущие состояния США оформились в периоды неопределённости и войн!
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1 час.
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