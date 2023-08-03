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American Thinker, США: Конфликта на Украине хотели все – кроме Путина

American Thinker, США: Конфликта на Украине хотели все – кроме Путина

После унизительного поражения в Афганистане НАТО понадобилась еще одна война, чтобы как-то оправдать свое существование, пишет AT.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Kent Ramsay &quot;США сегодня — главный адепт мирового зла.&quot; Трудно, что либо возразить!
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2 час.
Нина Бакалина
США,  Англия,  НАТО  агрессивные,  злые  пособники  войны,  но  в  тоже  время   трусливые,  лживые,  и  недалёкие  политики,  играют  своими  народами,  их  жизнями  и  интересами,  поистине  сатанинские  нелюди  !!!
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2 час.
Vladimir Zharkov
Для буржуинов у власти нет лучшей &quot;погоды&quot; для обогащения, чем война и неопределённость! Все ведущие состояния США оформились в периоды неопределённости и войн!
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1 час.

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