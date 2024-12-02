Крым оказался на третьем месте среди регионов РФ по росту цен на топливо

Фото из архива КИАСпециалистами исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основании данных официальной статистики выявлены ТОП-10 регионов РФ, где на момент проведения исследования отмечены самые высокие и самые низкие потребительские цены на автомобильное топливо.