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Крымское информационное агентство

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Крым оказался на третьем месте среди регионов РФ по росту цен на топливо

Крым оказался на третьем месте среди регионов РФ по росту цен на топливо

Фото из архива КИАСпециалистами исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основании данных официальной статистики выявлены ТОП-10 регионов РФ, где на момент проведения исследования отмечены самые высокие и самые низкие потребительские цены на автомобильное топливо.

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