Крым оказался на третьем месте среди регионов РФ по росту цен на топливо

Фото из архива КИАСпециалистами исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основании данных официальной статистики выявлены ТОП-10 регионов РФ, где на момент проведения исследования отмечены самые высокие и самые низкие потребительские цены на автомобильное топливо.
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