«Росгосстрах»: половина клиентов по каско получают возмещение без справок из ГИБДД

В этом году 49,2% клиентов, обращавшихся в «Росгосстрах» по полисам каско после наступления страхового случая, воспользовались возможностью пройти процедуру урегулирования без предоставления справок из компетентных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)