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«Росгосстрах»: половина клиентов по каско получают возмещение без справок из ГИБДД

«Росгосстрах»: половина клиентов по каско получают возмещение без справок из ГИБДД

В этом году 49,2% клиентов, обращавшихся в «Росгосстрах» по полисам каско после наступления страхового случая, воспользовались возможностью пройти процедуру урегулирования без предоставления справок из компетентных органов.

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