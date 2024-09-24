Несмотря на различные заявления Запада об удерживании линий фронта в зоне украинского конфликта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в безвыходную ситуацию и не могут противостоять стремительному продвижению российской армии.
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