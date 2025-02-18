12 вкусных блюд внутри других продуктов

Возможно вы заметили тенденцию, что часто угощения и закуски подаются в других продуктах. Например, яичница приготовленная в разных овощах, чтобы придать неповторимую форму или дополнительный аромат, или же суп, поданный в чаше из хлеба.
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