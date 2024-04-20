Министр Мантуров посетил ВНИИФТРИ в Солнечногорске

Федеральная делегация во главе с заместителем председателя Правительства России — министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта в Солнечногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии