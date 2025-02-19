Для ветеранов труда предложили ввести единый размер выплаты

Для ветеранов труда предложили ввести единый размер денежной выплаты с последующей индексацией. Такой законопроект 19 февраля внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.
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