Для ветеранов труда предложили ввести единый размер выплаты

Для ветеранов труда предложили ввести единый размер денежной выплаты с последующей индексацией. Такой законопроект 19 февраля внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.