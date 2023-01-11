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Этапа Кубка мира по горным лыжам в Гармиш-Партенкирхене отменен из-за нехватки снега

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отмене этапа Кубка мира по горным лыжам в немецком Гармиш-Партенкирхене из-за нехватки снега.

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