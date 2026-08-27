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White Prisoners In UK Being Forced To Convert By Muslim Gangs: Report

White Prisoners In UK Being Forced To Convert By Muslim Gangs: Report

White Prisoners In UK Being Forced To Convert By Muslim Gangs: Report Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's prisons are becoming recruitment grounds for Islamic gangs, with white inmates converting under threat of violence while the system frees terrorists early, jails protesters longer than child sex attackers, and racks up hundreds of millions housing foreign offenders.

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