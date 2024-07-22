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Закон и Порядок

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украинский Гордон назвал Фарион агентом КГБ и ФСБ

украинский Гордон назвал Фарион агентом КГБ и ФСБ

Ну, вообщем, князь Гордон-Лысый волей-неволей защитил Россию от обвинений в убийстве Бастинды. Ну и сам, конечно, не забыл попиарится на смерти старушки-националистки.

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