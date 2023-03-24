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Жителя Приморского края будут судить за помощь в незаконном приобретении наркотиков

Жителя Приморского края будут судить за помощь в незаконном приобретении наркотиков

Жителя Уссурийска будут судить за пособничество в приобретении наркотиков. Ранее судимый мужчина по просьбе приятеля перевозил большую партию масла каннабиса из Ханкайского района в Уссурийск, но был остановлен на дороге сотрудниками полиции.

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