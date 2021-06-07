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США требуют от России убрать из Арктики гиперзвуковые ракеты, якобы нацеленные на саму Америку и страны НАТО

США требуют от России убрать из Арктики гиперзвуковые ракеты, якобы нацеленные на саму Америку и страны НАТО

Военное руководство Соединенных Штатов намеренно "сдерживать Россию" в районе крайнего севера, имеющем стратегически важное политическое, экономическое и военное значение.

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Андрей Викторов
То, что америкосам ни хера не светит в Арктике в обозримом будущем и то, что есть чем их замочить быстро и качественно, все это не может не радовать! А то, что они хотят, это их проблемы. А проблемы америкосов нас должны волновать меньше всего. У нас есть чему волноваться и без США. А глава американских ВМС Кеннет Брейтуэйт имеет полное право ИДТИ НА Х...Й, так же ни кто не будет возражать, если это мероприятие он проделает ускоренно, то есть бегом.
МИХАИЛФЕДОР Два человека
АРКТИКА это РУССКАЯ земля!! Что хочет РОССИЯ то и делает!! А вам америкосы может уже настало время! не унижать себя своей тупи зной!! !ДУМАЙ ТЕ ЖЕ!!ЧТО ПИШИТЕ!! БЛЛЛЛ__Ь. Очень скоро прибежит время! И ваша америкоса будит плавать по воде!! И ВСЕ будите кричать своему президенту СПАСИБО!!!! Что сняли с земли ! И спустили на воду!! КЛАССССС!!

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