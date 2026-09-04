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Журнал «Профиль»

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Перцы в медово-горчичном маринаде: рецепт вкусной заготовки, которую сметают со стола первой

Перцы в медово-горчичном маринаде: рецепт вкусной заготовки, которую сметают со стола первой

Болгарские перцы отлично подходят для маринования. Из них получается легкая закуска, которую можно подать к рыбе или мясу, добавить в салат или использовать для брускетты.

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