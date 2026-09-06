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МОСИНФОРМ

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Новую онлайн-игру опубликовали на городском портале

Новую онлайн-игру опубликовали на городском портале

Специальный проект «Узнай тайны парков Москвы» запустили ко Дню города на портале «Узнай Москву». Участники онлайн-игры смогут познакомиться с историческими фактами о столичных парках, отыскать спрятанные на фотографиях объекты, составить секретную фразу и получить памятные сувениры.

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