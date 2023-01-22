Военное обозрение

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Разведка сообщает о переброске резервов и бронетехники ВСУ на Сватовское направление

Разведка сообщает о переброске резервов и бронетехники ВСУ на Сватовское направление

Командование украинской группировки перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление, сообщается о появлении большого количества бронетехники западного образца.

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