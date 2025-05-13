Маникюр на выпускной-2025: тренды и идеи

Маникюр на выпускной вечер на короткие, длинные и средние ногти, подбор под цвет наряда. Тренды 2025 года На короткие ногти На длинные ногти На среднюю длину Под цвет платья Маникюр мамы Материал прокомментировали: Юлия Клементьева, инструктор по маникюру, основатель школы маникюра BlackSwan_School, победитель международного чемпионата по маникюру и моделированию ногтей Татьяна Заболотских, основатель лаборатории по синтезу полимеров и бренда по производству гелевых материалов для маникюра Zet Color, инструктор, технолог, судья чемпионатов Тренды маникюра 2025 В 2025 году в маникюре актуальны минимализм и естественность, но с яркими акцентами.